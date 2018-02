Αγωνία για Πορζίνγκις (vid)

Άσχημα είναι όπως όλα δείχνουν τα νέα για τον Κρίσταπς Πορζίνγκις. Ο νεαρός φόργουορντ των Νικς τραυματίστηκε σε προσπάθεια για κάρφωμα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσπαθεί να τον κόψει. Ο τραυματισμός του Λετονού είναι στο αριστερό γόνατο και όλοι ελπίζουν να μην είναι κάτι σοβαρό, αν και οι αντιδράσεις του παίκτη δείχνουν το αντίθετο. Ο Πορζίνγκις θα κάνει σήμερα μαγνητική τομογραφία για να φανεί το μέγεθος του τραυματισμού του, ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως είναι ένας ακόμα παίκτης που χτυπάει λίγες μέρες αφότου έγινε γνωστό πως θα λάβει μέρος στο All Star Game και ακόμα ένας από την ομάδα του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Porzingis dunks over the Greek Freak and is instantly punished by the Greek Gods. (Hope he is okay) pic.twitter.com/xe5i4hXxGp

— The Sports Junky (@TheSportsJunky1) February 7, 2018