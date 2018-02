Ο έμπειρος σέντερ ανήκει στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, ενώ αγωνίζεται στην G-League με τη θυγατρική ομάδα των Καβς, τους Κάντον Τσαρτζ.

Ο Πέρκινς έχει αγωνιστεί σε 781 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 5,4 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Μάλιστα είχε στεφθεί και πρωταθλητής ΝΒΑ με τους Μπόστον Σέλτικς το 2008.

Kendrick Perkins is planning to retire and leave the Canton Charge league sources tell @2Ways10Days

— Adam Johnson (@AdamJ_NBAGL) 6 Φεβρουαρίου 2018