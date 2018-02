Δεν είναι καλή ιδέα να μπεις μπροστά στον Ζακ ΛαΒίν, όταν αυτός ετοιμάζεται να... απογειωθεί.

Ο παίκτης των Μπουλς βρήκε τον χώρο, πάτησε γερά και έκανε... πόστερ τον Σάμπσον στο ματς με τους Κινγκς.

Απολαύστε το κάρφωμα

ZACH LAVINE WITH THE POSTER OF THE YEAR ON JAKARR SAMPSON (via @chicagobulls) pic.twitter.com/VQafJ11xff

— SLAM Magazine (@SLAMonline) 6 Φεβρουαρίου 2018