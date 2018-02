Ο Ρασουάλ Μπάτλερ έχασε την ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα μαζί με την γυναίκα του και η πρώην ομάδα του, οι Χιτ δεν τον ξέχασαν.

Πριν την έναρξη του ματς των Χιτ με τους Μάτζικ στο Μαϊάμι κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον άτυχο Μπάτλερ.

Ο Ρασουάλ είχε αγωνιστεί στο Μαϊάμι από το 2002 ως το 2005.

The @MiamiHEAT pay tribute and hold a moment of silence for Rasual Butler. pic.twitter.com/d4woR46LII

— NBA (@NBA) 6 Φεβρουαρίου 2018