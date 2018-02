Τον Γιώργο Πρίντεζη προσπάθησε να μιμηθεί στην αναμέτρηση των Κινγκς με τους Μάβερικς ο Κώστας Κουφός.

Ο Έλληνας σέντερ έκανε ένα σουτ που θύμισε το γνωστό... πεταχτάρι του Πριντ, το οποίο κατέληξε στο καλάθι.

Δείτε την φάση

The latest entry for the next Kosta Koufos floater supercut video pic.twitter.com/QdnoGhgc5N

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) 4 Φεβρουαρίου 2018