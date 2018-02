Γιάννης: «Έκανα αυτό που ξέρω καλά, με εμπιστεύτηκε ο κόουτς!» (vid)

O Γιάννης Αντετοκούνμπο με το νικητήριο καλάθι του χάρισε τη νίκη στους Μπακς κόντρα στους Νικς και μετά το τέλος του ματς στάθηκε στον Τζο Πράντι που τον εμπιστεύτηκε για την τελευταία επίθεση, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον Πάρκερ.

«Προσπαθήσαμε να βγάλουμε την άμυνα, καταφέραμε να σταματήσουμε τον Καντέρ. Ο κόουτς ήθελε να πάρω την επίθεση. Να πάρουμε το ριμπάουντ να παίξω πικ εν ρολ Ήταν υπομονετικός ο Τζόνσον με σπουδαία δουλειά στο σκριν για να γίνει αλλαγή και να παίξω με τον Καντέρ. Βρήκα έναν διάδρομο και να κάνω αυτό που ξέρω καλά», σχολίασε για την τελευταία φάση.

Για τον Πάρκερ: «Είναι πολύ ωραίο το συναίσθημα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Πάρκερ επέστρεψε και είδα ότι το διασκέδασε. Βλέποντάς τον να καρφώνει καταλαβαίνεις ότι γύρισε και μάλιστα ακόμη πιο δυνατός. Το ιατρικό επιτελείο έκανε εκπληκτική δουλειά, εστίασε στις λεπτομέρειες. Ανυπομονώ να παίξουμε ξανά μαζί».

"I was able to find a lane, and do what I do" - @Giannis_An34 pic.twitter.com/CY8VzxNeCq

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 3 Φεβρουαρίου 2018