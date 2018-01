Χειρουργείο και τέλος η σεζόν για Ρόμπερσον! (vid)

Οριστικά εκτός μέχρι το τέλος της σεζόν ο Ρόμπερσον!

Ο παίκτης των Θάντερ σόκαρε τον κόσμο με τον τραυματισμό του στο ματς με τους Πίστονς και θα χρειαστεί επέμβαση, για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του.

Ο Αμερικανός υπέστη ρήξη αριστερού επιγονατιδικού τένοντα και θα επιστρέψει στα παρκέ τη νέα σεζόν.

Anthony Roberson slipped going up for an alley-oop and landed hard on his tailbone, was parallel to the ground about 4 feet in the air pic.twitter.com/88XlIxGVU2

