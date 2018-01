Αντετοκούνμπο: «Ο Κιντ έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επιτυχία μου!» (vid)

Ο Γιάννης μίλησε αρχικά για τον Τζέισον Κιντ και το γεγονός ότι δεν θα βρίσκεται πια στον πάγκο των Μιλγουόκι Μπακς: «Ο coach Κιντ ήταν ο δεύτερος προπονητής μου και ο οποίος έπαιξε μεγάλο ρόλο για την επιτυχία μου στο ΝΒΑ. Πρόκειται για χαρακτηριστικό του εαυτού μου. Είμαι πιστός στους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύω μαζί. Τον αγαπώ ως προπονητή, ως άνθρωπο και νοιάζομαι για εκείνον.»

Για το αν έπρεπε να απολυθεί: «Αυτό είναι δουλειά του front office, όχι δική μου. Οτιδήποτε χρειαστεί να κάνει την ομάδα καλύτερη και σε επίπεδο να διεκδικεί το πρωτάθλημα θα το κάνει. Είτε να κάνουν εμένα trade, είτε να απολύσουν τον προπονητή, θα κοιτάξουν να κάνουν τη σωστή κίνηση για την ομάδα».

Και συνέχισε: «Ο coach Κιντ είναι μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας μου. Με εμπιστεύτηκε , μου έδωσε τη μπάλα στα χέρια μου, με έσπρωξε ώστε να γίνει ο καλύτερος. Οπότε με πληγώνει λίγο περισσότερο που έφυγε. Όταν ήρθε ήμουν 19 χρονών και με πίστεψε αμέσως. Ήθελε να μου δώσει άμεσα τη μπάλα αλλά του είπα ότι δεν ήμουν έτοιμος. Έτσι πήρα λίγο περισσότερο χρόνο. ».

Για το αν τον ενόχλησε που έγινε δημόσια η συζήτησή του με τον Κιντ: «Όχι δεν με ενόχλησε. Ως Γιάννης μου αρέσει να κρατάω ιδιωτικά τις συνομιλίες μου. Βέβαια κάποια πράγματα δημοσιοποιήθηκαν, αλλά κάποια άλλα όχι τα οποία και θα κρατήσω για μένα. Όπως είπα νοιάζομαι για τον coach Κιντ και θα μου λείψει. Όμως το υπόλοιπο προπονητικό τιμ είναι το ίδιο με το οποίο δουλεύουμε τα τελευταία 3,5 χρόνια. Πρέπει τώρα να ανασυνταχθούμε να δουλέψουμε και να κοιτάξουμε μπροστά».

Για τη συνέχεια: «Όπως είπε ο coach Προύντι κάθε μέρα πρέπει να είμαστε καλύτεροι από την προηγούμενη. Αν τα καταφέρουμε τότε θα πετύχουμε και τους στόχους που έχουμε οριοθετήσει από το ξεκίνημα της σεζόν. Δεν ήταν διαφορετικά στην προπόνηση γιατί όπως είπα ο coach είναι στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. ».

"Whatever move they think is the right move to make this team a championship level team, I think is the right move." - @Giannis_An34



Full Media Availability: pic.twitter.com/imIKyk6mmH

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 24 Ιανουαρίου 2018