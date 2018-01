«Προσφέρθηκε να... σώσει τον Κιντ ο Γιάννης!» (pic)

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο Ramona Shelburne, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τηλεφώνησε στον Τζέισον Κιντ και προσφέρθηκε να τον... σώσει από την απόλυση, ρωτώντας τον τι μπορεί να κάνει για να αποτρέψει το τέλος του στον πάγκο του Μιλγουόκι.

«Ο Αντετοκούνμπο με πήρε τηλέφωνο και μου είπε "Κόουτς αυτό δεν είναι σωστό αυτό που πρόκειται να γίνει"». Στη συνέχεια ο Greek Freak είπε στον Κιντ σύμφωνα με την Shelburne «Τι μπορώ να κάνω; Θα τηλεφωνήσω στους ιδιοκτήτες, θα τηλεφωνήσω στον ατζέντη μου!»

Ο πρώην προπονητής των Μπακς του απάντησε: «Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να πεις την αλήθεια»

Kidd says Antetokounmpo replied, "'What can I do? I'll call the owners, I'll call my agent."

Kidd said he told him, "There's nothing you can do. All you can do is tell the truth. That's it."

— Ramona Shelburne (@ramonashelburne) 23 Ιανουαρίου 2018