Συντετριμμένος ο Γιάννης με την απόλυση του Κιντ (pic)

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς έχει εκφραστεί κατά καιρούς με πολύ καλά λόγια για τον προπονητή του. Όπως συνέβη για παράδειγμα στην νίκη επί των Τίμπερβουλβς στις 29 Δεκεμβρίου, όταν ο Κιντ απέσυρε τον Γιάννη στο -20 και τα «Ελάφια» έφτασαν στη νίκη με ένα εκπληκτικό comeback.

«Είναι κάτι που μου αρέσει. Και πώς να το πω ευγενικά... Πρέπει να έχεις τα αρ...α για να το κάνεις αυτό. Κανείς δεν έχει ιδιαίτερη μεταχείριση στην ομάδα. Είμαστε εδώ για να κερδίσουμε και όλοι μας σεβόμαστε απόλυτα αυτό το γεγονός» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιάννης, ο οποίος φέρεται συντετριμμένος με τις τελευταίες εξελίξεις σύμφωνα με τον Chris Haynes του ESPN.

Sources: Jason Kidd hasn’t been officially told yet. Giannis Antetokounmpo is devastated. https://t.co/FGaqQybJtn

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 22 Ιανουαρίου 2018