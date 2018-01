Ο δυναμικός παίκτης των Λέικερς κατάφερε να φτάσει δύο φορές στο κάρφωμα προσφέροντας θέαμα λίγο μετά το τζάμπολ του αγώνα.

Αρχικά μπροστά στον Κρίσταπς Πορζίνγκις και στη συνέχεια στον αιφνιδιασμό.

Δείτε τι έκανε

Julius Randle is putting on a #LakeShow to start the game!

: #NBALeaguePass pic.twitter.com/yqQmvMV8EU

— NBA (@NBA) 21 Ιανουαρίου 2018