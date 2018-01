Κέφια είχε ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ στην αναμέτρηση των Salt Lake City Stars στην G-League.

Ο 24άχρονος γκαρντ είχε 21 πόντους με 0/1 δίποντα και 7/12 τρίποντα, 6 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 35 λεπτά.

Μέχρι στιγμής μετράει 16 πόντους και 5.8 ριμπάουντ στην θυγατρική λίγκα του ΝΒΑ.

.@NazzyJML led us with 21 points (7-12 from deep), 6 assists and 4 rebounds tonight. #ItStartsHere @CycloneMBB pic.twitter.com/DdoRjMABRi

— Salt Lake City Stars (@slcstars) 21 Ιανουαρίου 2018