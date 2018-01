Θύμισε Τσάμπερλεϊν με τις «45άρες» ο Ντέιβις! (pic)

«Όργια» κάνει ο Άντονι Ντέιβις στα δυο τελευταία ματς των Πέλικανς, θυμίζοντας τον σπουδαίο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν για δυο διαφορετικούς λόγους.

Ο Unibrow είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που μετρά 45 πόντους και 15 ριμπάουντ σε back-to-back εκτός έδρας αγώνες μαζί με τον Τσάμπερλεϊν.

Επιπλέον μαζί με τον Τσάμπερλεϊν έχουν 40 πόντους σε δυο εκτός έδρας ματς κόντρα σε Σέλτικς και Νικς.

