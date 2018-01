Ζεστός έχει ξεκινήσει κόντρα στους Καβς ο Ντουράντ.

Ο σταρ των Ουόριορς έφυγε στον αιφνιδιασμό, πήρε την πάσα του Τόμπσον και ολοκλήρωσε τη φάση με μια φοβερή πτήση με το ένα χέρι.

Απολαύστε τον ΚD

Kevin Durant throws it down with authority! #NBAVote pic.twitter.com/oIfeav7gOB

— Golden State Warriors (@warriors) 16 Ιανουαρίου 2018