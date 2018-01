Παίκτες της εβδομάδας οι Ντράγκιτς και Ουίλιαμς! (pic)

Φοβερά πράγματα έκαναν οι Ντράγκιτς και Λου Ουίλιαμς και αναδείχθηκαν παίκτες της εβδομάδας σε Ανατολή και Δύση αντίστοιχα.

Ο Σλοβένος είχε 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ μέσο όρο στις 3 νίκες των Χιτ, ενώ ο Sweet Lue μέτρησε 35.8 πόντους, 4.8 ασίστ και σούταρε με 45.7% τρίποντα στο 4-0 των Κλίπερς.

Το άξιζαν και με το παραπάνω το βραβείο.

The Week 13 #NBA Players of the Week!

East: @Goran_Dragic of the @MiamiHEAT

West: @TeamLou23 of the @LAClippers pic.twitter.com/01dVllpSMY

— NBA (@NBA) 15 Ιανουαρίου 2018