Πριν από το παιχνίδι με τους Τορόντο Ράπτορς, ο σταρ των Ουόριορς συνέχισε την... pregame ρουτίνα του, με πολλά μακρινά σουτ.

Όπως θα δείτε σουτάρει (σχεδόν) από το κέντρο του γηπέδου καλύτερα και από... βολές.

#DubNation what do you think? pic.twitter.com/Q1UCwn4Eba

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 14 Ιανουαρίου 2018