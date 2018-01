Ύστερα από σχεδόν έναν χρόνο, ο ΛαΒιν είναι και πάλι εδώ! (vids)

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την επέμβαση στο γόνατό του, ο Ζακ Λαβίν είναι και πάλι σε θέση να αγωνιστεί.

Η επιστροφή του έγινε στο ματς των Μπουλς με τους Πίστονς και ήταν αυτός που με τρίποντο έβαλε το πρώτο καλάθι της ομάδας του στο εν λόγω ματς.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό ο γκαρντ, από τον οποίο περιμένουν πολλά οι «ταύροι», θα παίξει 5-6 λεπτά στο πρώτο και στο τρίτο δωδεκάλεπτο. Από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί αν θα παίξει περισσότερο από την εξέλιξη του ματς.

Zach LaVine wastes no time.... he sinks a 3 in his season debut! pic.twitter.com/6MsiANzxkV

Zach LaVine introduced for the first time in the Chicago Bulls lineup. pic.twitter.com/g3BNFEPmu3

— ⓂarcusD (@_MarcusD2_) January 14, 2018