Ο «Greek Freak», ήταν για ακόμα ένα παιχνίδι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του και στα 35 λεπτά που αγωνίστηκε, σημείωσε 23 πόντους (10/16 διπ., 0/3 τριπ., 3/3 β.), ενώ επίσης μάζεψε 7 ριμπάουντ κι έδωσε 4 ασίστ.

The best from Giannis Antetokounmpo tonight vs the Warriors:

23 PTS | 7 REB | 4 AST | 1 BLK #NBAVote pic.twitter.com/5H5vLuelmI

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 13 Ιανουαρίου 2018