Κρατιέται φρέσκος με μάσκα ομορφιάς ο Γιάννης! (pic)

Όλοι οι αστέρες του ΝΒΑ κι όχι μόνο έχουν και τις απλές καθημερινές τους στιγμές. Έτσι και ο Γιάννης, προσπαθεί να κρατιέται πάντα φρέσκος κάτι που φαίνεται από την φωτογραφία που ανέβασε η κοπέλα του στο twitter!

Σε αυτή, ο «Greek Freak» φοράει μια μάσκα ομορφιάς και είναι ξαπλωμένος μαζί με την σύντροφό του στο κρεβάτι, με την δεύτερη να γράφει: «Γιατί όλοι οι αστέρες είναι και απλοί άνθρωποι επίσης!»

Because All Stars are regular people too!

Giannis Antetokounmpo #NBAVote pic.twitter.com/TyNhLihIEo

— Mariah Danae (@mariahdanae15) 12 Ιανουαρίου 2018