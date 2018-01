Χωρίς Κάρι και Τόμπσον οι Ουόριορς (pic)

Ο Κάρι υποφέρει από νέο διάστρεμμα στον αστράγαλο του δεξιού του ποδιού, ενώ ο Στιβ Κερ αποφάσισε να ξεκουράσει σε αυτό το ματς τον Κλέι Τόμπσον.

Για την ακρίβεια, ο Στεφ Κάρι τραυματίστηκε μετά το τέλος των σουτ, αφού... γλίστρησε σε κάτι νερά!

Αντίθετα, ο Κέβιν Ντουράντ, Ντρέιμοντ Γκριν και Αντρέ Ιγκουοντάλα που είχαν με τη σειρά τους προβλήματα θα δώσουν κανονικά το «παρών» στο παιχνίδι με τους Κλίπερς.

Injury update for tonight's game: Stephen Curry (sprained right ankle) & Klay Thompson (rest) are out. Kevin Durant (right calf strain), Draymond Green (right knee soreness) & Andre Iguodala (left knee & hip soreness) are available to play.

