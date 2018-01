Ουόριορς: Άπιαστοι με Κάρι επιθετικά, αγνώριστοι χωρίς αυτόν! (pic)

Τεράστια επίδραση ασκεί ο Στεφ Κάρι στην επιθετική λειτουργία των Ουόριορς, κάτι που φαίνεται και στους αριθμούς.

Στα 27 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί φέτος έχει βοηθήσει το Γκόλντνεν Στέιτ να σκοράρει 120.8 πόντους ανά αγώνα.

Όταν δεν παίζει η απουσία του είναι αισθητή στην επίθεση. Στα 13 παιχνίδια που έχει λείψει, οι Ουόριορ σκοράρουν 105.7 πόντους ανά ματς (είναι 0.2 κάτω από το μέσο όρο των ομάδων της λίγκας).

In 27 games with Stephen Curry in the lineup, the Warriors are averaging 120.8 PPG.

In 13 games without him, the Warriors averaged 105.7 PPG which is 0.2 PPG above the league average. pic.twitter.com/eY6gSELfpS

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 10 Ιανουαρίου 2018