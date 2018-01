Όσο ο Αντετοκούνμπο παίζει όπως και σήμερα, είναι δύσκολο να χάσουν οι Μπακς. Ο Έλληνας φόργουορντ πέτυχε 26 πόντους και οδήγησε τα... ελάφια σε νίκη επί των Μάτζικ με 110-103, σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο, έφτασαν την διαφορά πάνω από 20 πόντους και στο τέλος κέρδισαν έστω και πιο δύσκολα από όσο θα περίμεναν και οι ίδιοι. Σημασία βέβαια έχει η νίκη, η οποία τους έφτασε στο 22-18, με τους... μάγους να πέφτουν στο 12-30 σε μια πολύ άσχημη χρονιά γι' αυτούς.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Γιάνναρος ο οποίος σε 34 λεπτά συμμετοχής πέτυχε 26 πόντους έχοντας και εξαιρετικά στατιστικά. Συγκεκριμένα είχε 10/15 δίποντα και 6/10 βολές ενώ δεν δοκίμασε κάποιο τρίποντο. Επίσης κατέβασε 7 ριμπάουντ, έδωσε 1 ασίστ και έριξε και 1 τάπα. Τον Greek Freak ακολούθησε ο Μίντλετον με 22 πόντους, ενώ οι Μπλέντσο και Μπρόγκντον είχαν από 15 και 14 αντίστοιχα. Για τους ηττημένους ο Φουρνιέ είχε 21, οι Μπιγιόμπο και Σπέιτς από 14 και ο Χεζόνια 13.

Full game highlights of tonight's WIN over the Magic!! pic.twitter.com/T4nCBDA26s

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 11, 2018