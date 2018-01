Αρκετή ένταση είχε η αναμέτρηση των Ράπτορς με τους Χιτ. Εκτός του καυγά στο τέλος της αναμέτρησης μεταξύ ΝτεΡόζαν και Ντράγκιτς υπήρξαν κι αποβολές.

Στην τρίτη περίοδο Σερζ Ιμπάκα και Τζίμι Τζόνσον αντάλλαξαν μπουνιές με αποτέλεσμα την αποβολή και των δύο. Το ΝΒΑ λογικά θα τους τιμωρήσει επιπλέον με χρηματικό πρόστιμο.

James Johnson-Serge Ibaka throwing punches at each after getting heated pic.twitter.com/CJdIXGliRJ

— gifdsports (@gifdsports) 10 Ιανουαρίου 2018