ΝτεΡόζαν: «Με ενόχλησε το βλέμμα του Ντράγκιτς» (vid)

Με τη λήξη της αναμέτρησης των Ράπτορς με τους Χιτ οι δύο γκαρντ πιάστηκαν στα χέρια.

Ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν αργότερα στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στο γεγονός, «ίσως να πίστευε πως ήθελε να τον χτυπήσω μετά το νικητήριο σουτ που πέτυχα. Δεν ξέρω. Δεν είχα το παραμικρό πρόβλημα με αυτό, αλλά εκνευρίστηκα μετά με το βλέμμα του».

Στη συνέχεια οι ρεπόρτερ ζήτησαν την άποψη του Γκόραν Ντράγκιτς... «απλά ανταλλάξαμε κάποιες βρισιές. Τίποτα το σπουδαίο».

DeRozan & Dragic get into it at the end, get separated quickly pic.twitter.com/qSAmKWkPD6

— CJ Fogler (@cjzero) 10 Ιανουαρίου 2018