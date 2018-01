Δεν σταματάει να... φλερτάρει με τα triple double ο ΛεΜπρόν! (pics)

Είναι μια... μηχανή triple double, αλλά υπάρχουν φορές που δεν τα πετυχαίνει στο... όριο.

Ο λόγος για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος 38 φορές στην καριέρα του έχει χάσει triple double για μια ασίστ ή ένα ριμπάουντ.

Αυτή η επίδοση τον τοποθετεί στην 5η θέση της σχετικής λίστας. Στην κορυφή είναι ο Όσκαρ Ρόμπερτσον με 79.

LeBron almost got a triple-double today, finishing 1 assist shy.

According to @EliasSports, he's finished either 1 assist shy or 1 rebound shy of a triple-double 38 times in his career, the 5th-most such games in NBA history. pic.twitter.com/icaYfndYJJ

