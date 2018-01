Τραυματίστηκε κι έπαθε διάσειση ο Γκρίφιν! (pics & vids)

Άτυχος στάθηκε ξανά ο Μπλέικ Γκρίφιν!

Ο φόργουορντ των Κλίπερς χτύπησε στο κεφάλι από αγκωνιά του Τζαβέιλ ΜακΓκι σε μία φάση.

Ο 28χρονος αθλητής έμεινε αρκετά λεπτά ξαπλωμένος στο παρκέ, αλλά αποχώρησε κανονικά και πήγε για τις καθιερωμένες εξετάσεις που κάνουν οι παίκτες, μετά από χτύπημα στο κεφάλι.

Update: Όπως έγινε γνωστό, ο Γκρίφιν δεν θα επιστρέψει στο ματς, καθώς υπέστη διάσειση.

JaVale McGee caught Blake Griffin in the head with an elbow pic.twitter.com/bkSWOrOypG

— CJ Fogler (@cjzero) 6 Ιανουαρίου 2018