Πρώτος στις ψήφους του All Star Game είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, έχοντας ξεπεράσει ακόμα και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς! Όπως είναι λογικό, αυτό έφερε και το ποστάρισμα του... περήφανου αδερφού Θανάση, ο οποίος σχολίασε αυτό το τρομερό γεγονός με ένα τιτίβισμα.

Συγκεκριμένα, ο περήφανος Θανάσης, έγραψε: «Δεν μπορώ ακόμη να εκφράσω το πόσο περήφανος είμαι που ο αδερφός μου Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι στην κορυφή της ψηφοφορίας του κόσμου για το All Star, παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να γράψουν σωστά το επώνυμό μας! Καταπληκτικό, ευχαριστώ».

I️ can’t even express how proud i am that my brother Giannis Antetokounmpo is leading the All-Star fan voting,despite the fact that people can’t even spell our last name!Amazing ,thank you! #NBAVOTE pic.twitter.com/UMGj2fmNRi

— T. Antetokounmpo (@Thanasis_ante43) 5 Ιανουαρίου 2018