Off με Ρόκετς ο Ντουράντ!

Σημαντική απουσία για τους Ουόριορς ενόψει Ρόκετς (03:00).

Ο Κέβιν Ντουράντ δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση κόντρα στο Χιούστον, αφού ταλαιπωρείται από πρόβλημα στη δεξιά γάμπα. Αμφίβολος είναι και ο Κάσπι. Φυσικά από την πλευρά του Χιούστον απουσιάζει ο Τζέιμς Χάρντεν.

Ο KD μετράει 27 πόντους ανά αγώνα, κάτι που του επιτρέπει να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του φέτος, ενώ καταβάζει και 7.1 ριμπάουντ μέσο όρο.

