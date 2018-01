Αποθέωση για Τόμας (vids)

Ο αγώνας των Καβαλίερς με τους Μπλέιζερς βρίσκεται στην πρώτη περίοδο και συγκεκριμένα στο 4:33 πριν ολοκληρωθεί. Στο σημείο εκείνο μπαίνει ως αλλαγή ο Αζάια Τόμας και το γήπεδο... σηκώνεται όρθιο. Ο πρώην ηγέτης των Σέλτικς που λόγω τραυματισμού δεν είχε αγωνιστεί καθόλου έως τώρα, γνωρίζει την αποθέωση κατά την είσοδό του. Λίγα λεπτά αργότερα σημείωσε τους πρώτους του πόντους και στην συνέχεια ένα καλάθι και φάουλ, γνωρίζοντας ακόμα μεγαλύτερη αποθέωση.