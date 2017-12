Η ιδιαίτερη σχέση του Στεφ Κάρι με τον πατέρα του (pic & vids)

Πριν από το παιχνίδι του Γκόλντεν Στέιτ με τους Σάρλοτ Χόρνετς (σ.σ. την πάλαι ποτέ ομάδα του Ντελ Κάρι την εποχή που μεσουρανούσε στο ΝΒΑ), ο Στεφ τα... είπε σε εύθυμο τόνο με τον πατέρα του, ενώ του έδωσε και πάσα για ένα μακρινό σουτ.

Σε αντίθεση με πέρυσι που είχε ευστοχήσει, φέτος ο Ντελ δεν βρήκε στόχο. Βέβαια έφτασε πολύ κοντά αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι...

Μάλιστα ο Στεφ Κάρι «ανέβασε» και στο Instagram τη στιγμή που τα λέει γελώντας με τον πατέρα του...

Steph and Dell get family time on the court before the game! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/QoqPo24kyy

Dell Curry almost drops in another deep bank shot (just like last year) off the Steph assist pic.twitter.com/7BXzKvONZJ

— Anthony Slater (@anthonyVslater) 30 Δεκεμβρίου 2017