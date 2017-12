Ο λόγος που οι διαιτητές δεν είδαν το replay στο καλάθι του Γιάννη! (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χάρισε τη νίκη στους Μπακς με το κάρφωμα στα... μούτρα του Ουέστμπρουκ, ωστόσο όπως έδειξαν τα replay πριν καρφώσει είχε πατήσει την τελική γραμμή.

Ο διαιτητής που ήταν ακριβώς δίπλα δεν το είδε και έτσι το καλάθι μέτρησε κανονικά, κάτι που έφερε τα έντονα παράπονα των γηπεδούχων που ζήτησαν από τους διαιτητές να δουν το instant replay.

Kάτι τέτοιο δεν έγινε, καθώς για να κάνεις review, δηλαδή να δεις το instant repley θα πρέπει να έχει προηγηθεί call στο γήπεδο. Ο διαιτητής θα έπρεπε να έχει δει την φάση την ώρα του αγώνα, κάτι που δεν είχε αντιληφθεί και έτσι δεν μπορούσε να πάει σε review.

Μάλιστα αυτή είναι η δεύτερη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο σε ματς των Θάντερ, αφού οι διαιτητές δεν είχαν δει το αντικανονικό screen του Τάουνς στο ματς με τη Μινεσότα πριν το καλάθι του Ουίγκινς.

Bucks win. Giannis gets the game-winner here — even though he very clearly stepped out of bounds. No call. Ball game. pic.twitter.com/VSSMglXg2v

— Up The Thunder (@UpTheThunder) 30 Δεκεμβρίου 2017