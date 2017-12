Απίθανο ήταν το φινάλε στο παιχνίδι των Θάντερ με τους Μπακς, με την ομάδα του Γιάννη να επικρατεί με 95-97, ωστόσο το τελευταίο καλάθι έφερε τα δικαιολογημένα παράπονα των γηπεδούχων. Συγκεκριμένα, 4,7" πριν το τέλος ο Ουέστμπρουκ με... τρίποντη βόμβα έκανε το 95-95 και τα «ελάφια» είχαν την τελευταία επίθεση.

Η μπάλα πήγε στα χέρια του «Greek Freak», ο οποίος πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο και 9 δέκατα του δευτερολέπτου πριν τη λήξη κάρφωσε για το τελικό 95-97. Ωστόσο, στην προσπάθειά του αυτή πάτησε πεντακάθαρα την τελική γραμμή, κάτι που ο διαιτητής που ήταν ακριβώς δίπλα (!) του δεν είδε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το καλάθι να μετρήσει κανονικά, παρά τα έντονα και σωστά παράπονα των γηπεδούχων που ζήτησαν από τους ρέφερι να δουν το instan replay κάτι που τελικά δεν έγινε.

Bucks win. Giannis gets the game-winner here — even though he very clearly stepped out of bounds. No call. Ball game. pic.twitter.com/VSSMglXg2v

— Up The Thunder (@UpTheThunder) 30 Δεκεμβρίου 2017