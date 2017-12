Ισοφάρισε Τόμας με το σερί σκοραρίσματος ο Γιάννης! (pic)

Μεγάλες προσφορές* κάθε μέρα στο καζίνο! (21+) *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Ασταμάτητος είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φέτος, αφού έχει αποκτήσει μια αξιοζήλευτη σταθερότητα στο σκοράρισμα.

Ο Greek Freak έβαλε 28 πόντους κόντρα στους Μπουλς και έφτασε τα 11 σερί ματς που βάζει 25+ πόντους. Ο μοναδικός εκτός του Έλληνα φόργουορντ που έχει πετύχει κάτι τέτοιο την τελευταία διετία είναι ο Αϊζάια Τόμας που σκόραρε 25+ πόντους σε 11 σερί παιχνίδια από τον Γενάρη του 2017 ως τον Φλεβάρη του ίδιου έτους

Όσον αφορά παίκτη των Μπακς, ο Γιάνναρος κυνηγάει τον Καρίμ Αμντούλ Τζαμπάρ που είχε φτιάξει ένα σερί 13 ματς με τουλάχιστον 25 πόντους το 1973

Giannis Antetokounmpo has scored 25+ pts in each of his last 11 games, tying the longest streak in the NBA in the last two seasons (Isaiah Thomas in Jan/Feb 2017). The last such streak of this length for a Bucks player: 13-game run by @kaj33 in Jan/Feb 1973. @EliasSports pic.twitter.com/idbD5DhBXz

— NBA History (@NBAHistory) 27 Δεκεμβρίου 2017