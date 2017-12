«Nτύθηκε» Μάτζικ Τζόνσον ο Κούζμα! (pic)

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Κάιλ Κούζμα στην πρώτη του χρονιά στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Ο rookie των Λέικερς ήταν εξαιρετικός κόντρα στους Τίμπεργουλβς με 31 πόντους, αλλά δεν απέτρεψε την ήττα από τους Τίμπεργουλβς.

Παρόλα αυτά θα θυμάται την βραδιά, αφού με την εμφάνιση του θύμισε τον σπουδαίο Μάτζικ Τζόνσον. Ο Κούζμα έγινε ο πρώτος rookie των Λέικερς από την σεζόν 1979-80 και τον Μάτζικ που κατάφερε να έχει 30+ πόντους σε 3 ματς.

Kyle Kuzma is the first Lakers rookie with three 30-point games since Magic Johnson (four in 1979-80).

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 26 Δεκεμβρίου 2017