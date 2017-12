Κάιλ Κούζμα όπως... ΛεΜπρόν! (pic)

Ο παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς μιμήθηκε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς το 2003 και έγινε ο πρώτος rookie ύστερα από 14 χρόνια που καταφέρνει να τελειώσει ένα ματς την ημέρα των Χριστουγέννων με 30 ή περισσότερους πόντους.

Απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς «οργίασε» ωστόσο δεν μπόρεσε και να αποτρέψει την ήττα για λογαριασμό της ομάδας του.

Μάλιστα είναι ο 5ος rookie με 20 ή περισσότερους πόντους τα Χριστούγεννα! Την ίδια μέρα μπήκε στην λίστα και ο Τζέισον Τέιτουμ των Σέλτικς, ενώ είχαν προηγηθεί οι Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ (2013), Κέβιν Ντουράντ (2007) και ΛεΜπρόν Τζέιμς (2003).

Kyle Kuzma the first rookie to score 30 points in a Christmas Day game since LeBron James in 2003 https://t.co/01yaEgZAU1

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 26 Δεκεμβρίου 2017