Πως και πως περιμένει ο Κέβιν Ντουράντ να πατήσει παρκέ την ημέρα των Χριστουγέννων.

Όπως εξήγησε ο «KD», ενόψει της αναμέτρησης με τους Καβαλίερς, απολαμβάνει το γεγονός να παίζει αγώνες στην αγαπημένη του γιορτή και να διασκεδάζει εκατομμύρια κόσμου.

«Τα Χριστούγεννα είναι μια ημέρα που υπάρχει πολλή ευχαρίστηση και χαρά στην οικογένεια. Είναι ωραία να υπάρχει το χριστουγεννιάτικο πνεύμα και στο μπάσκετ. Το να έχεις την ευκαιρία να ψυχαγωγείς εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο αυτή την ιδιαίτερη ημέρα, παίζοντας ένα παιχνίδι που όλοι αγαπάμε, είναι μεγάλη τιμή. Είναι κάτι για το οποίο όλοι πρέπει να είμαστε περήφανοι. Κάποτε ήταν περίεργο να παίζεις αυτή την ημέρα (γέλια), ξυπνούσες, ήσουν με την οικογένειά σου, κοιμόσουν παραπάνω, δεν είχες να ανησυχείς για τίποτα. Αλλά αγαπώ να παίζω μπάσκετ στην αγαπημένη μου γιορτή», είπε ο φόργουορντ των Ουόριορς.

“To get that opportunity to entertain millions across the world on a special day, playing a game we all love is an amazing honor.” - @KDTrey5 #NBAXMAS pic.twitter.com/smjfetHmDY

— Golden State Warriors (@warriors) 24 Δεκεμβρίου 2017