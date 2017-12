Η... χαζή αποβολή του Χάρντεν στο Ρόκετς-Κλίπερς (vids)

Με 26.6 δεύτερα να απομένουν για τη λήξη του Ρόκετς-Κλίπερς και μόλις ο Χάρντεν σημείωσε τον 51ο πόντο του, ο «Μούσιας» αποβλήθηκε από το ματς.

Αιτία, ένα φάουλ που τού καταλόγισε ο διαιτητής της αναμέτρησης, με τον ηγέτη των «ρουκετών» να δείχνει την δυσαρέσκειά του «τσιμπώντας» την μπάλα από τα χέρια του ρεφ.

Μετά το ματς. ο 28χρονος γκαρντ σχολίασε τις αποφάσεις των «γκρι», λέγοντας πως αυτά είναι «Βλακείες. Κουράστηκα να ακούω πως "έκανα ένα λάθος, δεν το είδα". Είναι εκνευριστικό να ακούει ένας παίκτης κάτι τέτοιο. Ξέρω πως όλοι κάνουμε λάθη, αλλά είναι απλά εκνευριστικό».

James Harden gets ejected for this after dropping 51 vs the Clippers! pic.twitter.com/e7rHvJBtxT

— NBA Clips (@BestNBAClips) 23 Δεκεμβρίου 2017