Θυμίζει Όσκαρ Ρόμπερτσον ο εκπληκτικός Σίμονς! (pic)

Οι Σίξερς βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να έχουν στο ρόστερ τους τον εκπληκτικό Μπεν Σίμονς.

Ο Αυστραλός γκαρντ κάνει φοβερό ξεκίνημα στα 30 πρώτα ματς της καριέρας του στο ΝΒΑ και θυμίζει έναν θρύλο της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη, τον Όσκαρ Ρόμπερτσον.

Ο Σίμονς φλερτάρει σε κάθε ματς με το triple double, κάτι που έκανε και ο «Big O» και μέχρι στιγμής μετά από 30 παιχνίδια έχει 520 πόντους, 269 ασίστ και 234 ασίστ.

Ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει τουλάχιστον 500 πόντους, 250 ασίστ και 200 ριμπάουντ στις 30 πρώτες εμφανίσεις ήταν φυσικά ο Ρόμπερτσον με 859 πόντους, 274 ριμπάουντ και 259 ασίστ.

Through his 1st 30 career games, Ben Simmons has amassed 520p, 269r, and 234a. The only other player with at least 500p/250a/200r over his first 30 games in the @NBA was Oscar Robertson (859 points, 274 rebounds, and 259 assists).

— NBA.com/Stats (@nbastats) 22 Δεκεμβρίου 2017