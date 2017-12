Εκτός από τα εντυπωσιακά του καρφώμτα και τα τρελά σουτ από το κέντρο, ο «Big Vince» είπε να... ευστοχήσει και πίσω από την μπασκέτα.

Πριν από το ματς με τους Νετς, είχε 2/2 σουτ πίσω από το ταμπλό και μάλιστα πριν από το δεύτερο άρχισε να πανηγυρίζει με το... που έφυγε η μπάλα από τα χέρια του.

.@mrvincecarter15 really does do it all. (Via @SacramentoKings) pic.twitter.com/1qKZPKEIPX

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 21 Δεκεμβρίου 2017