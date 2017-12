Σε μεγάλα κέφια ο Ράσελ Ουέστμπρουκ κόντρα στους Τζαζ με τον ηγέτη των Θάντερ να μας χαρίζει και ένα κάρφωμα που δύσκολα δεν θα βρίσκεται στο σημερινό Top-10. Τι έκανε; Αυτό που ξέρει όσο ελάχιστοι. Πήρε την μπάλα από το κέντρο, ανέπτυξε ταχύτητα και κάρφωσε, τόσο απλό...

Westbrook with no regards for the rim!#ThunderUp pic.twitter.com/ZBDwvReVAw

— NBA (@NBA) December 21, 2017