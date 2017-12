Τον Μάτζικ Τζόνσον χαιρέτησε ο Κόμπι Μπράιαντ κατά την άφιξη του στο Staples Center.

Ο Black Mamba θα δει τις φανέλες του (Νο.8 και Νο.24) να ανεβαίνουν στην οροφή του γηπέδου των Λέικερς στο περιθώριο του ματς με τους Ουόριορς, όμως πριν από αυτό συνάντησε τον σπουδαίο Μάτζικ.

Ο Κόμπι έφτασε στο γήπεδο παρέα με την οικογένεια του.

@KobeBryant arrives for his big night and is greeted by @MagicJohnson! #LakeShow #Ko8e24 pic.twitter.com/t7zIPnjvP9

