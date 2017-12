Οff για 6 εβδομάδες ο Ζέλερ

Cash Out* - πάρε τον απόλυτο έλεγχο των στοιχημάτων σου (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Πλήγμα για τους Χόρνετς. Ο Κόντι Ζέλερ θα μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες, αφού θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ο ψηλός της Σάρλοτ πρέπει να αποκαταστήσει το πρόβλημα που έχει στον μηνίσκο του αριστερού του ποδιού και δεν θα ενισχύει την προσπάθεια της ομάδας του το επόμενο διάστημα.

Αποδυναμώνεται η ρακέτα των «σφηκών»

Charlotte Hornets center Cody Zeller will undergo surgery to repair a torn meniscus in his left knee on Tuesday, league sources tell ESPN. He's expected to miss six weeks.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 11 Δεκεμβρίου 2017