Σχεδόν δύο λεπτά από το τέλος με το σκορ να είναι 114-106 για το Ντένβερ, όλα έδειχναν ότι το ματς θα το καθαρίσουν οιο Νάγκετς.

Ωστόσο, ο Ολαντίπο με τρία συνεχόμενα δίποντα μείωσε στο καλάθι και ο Γιανγκ έστειλε το ματς στην παράταση με το σκορ να είναι 114-114.

Εκεί οι Πέισερς έκαναν πάρτι και επικράτησαν με 126-116 φτάνοντας έτσι στο 16-11.

Ο Ολαντίπο έκανε... όργια σημειώνοντας 47 πόντους, ενώ ο Τέρνερ πρόσθεσε άλλους 24.

Από την άλλη, για τους ηττημένους, Ο Λάιλς πέτυχε 25 κι οι Μπάρτον Χάρις από 21.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-35,37-31,31-22,24-26,12-2

