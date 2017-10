Αποδέσμευσαν Μάνφορντ οι Μπακς (pic)

Γρήγορο Στοίχημα σε Κορυφαίες Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις (21+)!

Οι Μπακς αποφάσισαν να κόψουν από το ρόστερ τους τον Ξαβιέ Μάνφορντ.

Ο παίκτης είχε υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα του Μιλγουόκι στις 5 Οκτώβρη, όμως πλέον το προπονητικό τιμ αποφάσισε πως δεν τον χρειάζεται ενόψει της νέας σεζόν.

Μάλιστα ο Μάνφορντ δεν συμμετείχε σε κανένα ματς της preseason, κάτι που έδειξε σε μεγάλο βαθμό τις μελλοντικές προθέσεις των «ελαφιών».

The Bucks have requested waivers on Xavier Munford. Originally signed to a contract on Oct. 5, Munford did not appear in a preseason game.

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 12 Οκτωβρίου 2017