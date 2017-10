Νοκ άουτ για ενάμιση μήνα ο Ρόντο! (pic)

Ολλανδία – Σουηδία με επιστροφή στοιχήματος*, αν ο Ρόμπεν σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή. *Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις (21+).

Με ένα σημαντικό πρόβλημα θα μπουν στην αφετηρία της νέας σεζόν οι Νιου Όρλεανς Πέλικανς αφού δεν μπορούν να υπολογίζουν στον Ραζόν Ρόντο.

Ο έμπειρος πόιντ γκαρντ υποβλήθηκε σε επέμβαση στην κήλη, όπερ και σημαίνει ότι θα απουσιάσει από τις υποχρεώσεις της ομάδας του από ένα έως και ενάμιση μήνα.

Να σημειωθεί ότι ο Ραζόν Ρόντο μετακόμισε φέτος στην Νέα Ορλεάνη ύστερα από τη σεζόν του στους Σικάγο Μπουλς.

New Orleans guard Rajon Rondo underwent surgery on his sports hernia injury and will miss 4-to-6 weeks, league sources tell The Vertical.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 10 Οκτωβρίου 2017