Ξέχασαν ανοικτά τα μικρόφωνα κι «έκραξαν» τον Πορζίνγκις (vid)

Οι Άλαν Χαν και Ουόλι Σζέρμπιακ είναι αναλυτές των παιχνιδιών των Νικς και σε μία διακοπή της φιλικής αναμέτρησης της ομάδας της Νέας Υόρκης θέλησαν να μιλήσουν υποτιμητικά για τον Κρίσταπς Πορζίνγκις.

Από λάθος τα μικρόφωνά του είχαν μείνει ανοικτά και ακούστηκαν τα σχόλια τους.

Ο Χαν είπε στον Σζέρμπιακ πως, «θα μπορούσαν να σκοτώσουν τον Πορζίνγκις που βρίσκεται στο -20 μόλις σε 16 λεπτά. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί; Υποτίθεται πως είναι σταρ κι αυτός απλά βρίσκεται στο χώρο».

Wally Szczerbiak and Alan Hahn ripping Kristaps Porzingis off camera on #MSG #Knicks #PreSeason Audio attached pic.twitter.com/6TsMcMis4H

— Steven Neco Cortez (@LifeAsKorleone) 9 Οκτωβρίου 2017