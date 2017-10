Το περίεργο στιλ που σουτάρει βολές ο Φουλτζ (vid)

Η κορυφαία επιλογή στη φετινή διαδικασία του ντραφτ επέλεξε έναν αρκετά ιδιαίτερο τρόπο για να εκτελέσει βολές στο φιλικό των Σίξερς απέναντι στους Σέλτικς.

Ο Μαρκέλ Φουλτζ σούταρε ξεκινώντας την κίνηση από το ύψος του κεφαλιού ενώ η μηχανική του σουτ αναφέρει πως πρέπει να ξεκινάει περίπου από τη μέση.

Ο Φουλτζ στην κολεγιακή του καριέρα σούταρε με 64.9% και σίγουρα στα άμεσα σχέδιά του είναι η βελτίωσή του. Τώρα αν θα τα καταφέρει με το νέο αυτό στιλ, θα το δείξει ο χρόνος.

Biggest problem with Fultz free throw is that he starts it at shoulder height. Needs to start at waist level for rhythm and POWER pic.twitter.com/CExnUgao4r

— BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) 9 Οκτωβρίου 2017