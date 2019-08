Κανονικά στη Νεβέζις ο Καλαϊτζάκης ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό (pics)

Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Νεβέζις είχαν ως αποτέλεσμα να έλθουν στη δημοσιότητα σενάρια περί υποβιβασμού από την πρώτη κατηγορία.

Σε αυτή την περίπτωση θα χάλαγε ο δανεισμός του Γιώργου Καλαϊτζάκη από τον Παναθηναϊκό, προκειμένου ο νεαρός άσος να πάρει χρόνο συμμετοχής σε μια ομάδα που δουλεύει πολύ με νεαρούς παίκτες.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ντονάτας Ούρμπονας, η Νεβέζις θα αγωνιστεί κανονικά στην LKL κι έτσι ο Καλαϊτζάκης θα παίξει ως δανεικός στη Λιθουανία.

Some changes in LKL: Lithuanian basketball league officially decided to keep Nevezis Kedainiai in 1st division, because previous Nevezis shareholders found an agreement with new investors who are coming to take over the club. Interesting things are likely to happen with Nevezis.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) August 26, 2019