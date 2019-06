«Η Ρίτας θέλει τον Καζλάουσκας για πρόεδρο» (pic)

Σύμφωνα με το «15min.lt», η γνωστή και ως Λιέτουβος Ρίτας έχει βρει στο πρόσωπο του Γιόνας Καζλάουσκας τον άνθρωπο που θέλει να ηγηθεί του συλλόγου.

Ο 64χρονος τεχνικός έχει μείνει εκτός τον τελευταίο χρόνο, σκεπτόμενος αν θα επιστρέψει. Η Ρίτας εξέφρασε το ενδιαφέρον της, αλλά από την ομάδα δεν έχουν επιβεβαιώσει το παραμικρό.

«Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ή να το διαψεύσω», είπε ο τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας, Ρολάντας Γιαρούτις, με τον Καζλάουσκας να σχολιάζει: «Έχω ακούσει για ομιλίες, αλλά αυτές δεν λένε τίποτα. Το ένα είναι να ακούσεις, το άλλο να πάρεις την πρόταση. Δεν υπάρχει επίσημη πρόταση».

