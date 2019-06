«Σκούπα» και 9ο σερί πρωτάθλημα η Ζαλγκίρις! (pics)

Κουμάντο στη Λιθουανία κάνει η Ζαλγκίρις.

Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους... σκόρπισε με 92-54 τη Ρίτας και πήρε το πρωτάθλημα Λιθουανίας, σκουπίζοντας (3-0) την αντίπαλο της.

Ο σύλλογος του Κάουνας είχε πάρει διαφορά 40 πόντων (76-36) στο τρίτο δεκάλεπτο και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους φιλοξενούμενους.

Για τους νικητές ο Ουλανόβας μέτρησε 15, ενώ από 13 είχαν οι Ουάιτ και Ντέιβις.

Ο Άαρον Ουάιτ δέχθηκε standing ovation από τους φιλάθλους της Ζαλγκίρις, στο τελευταίο του ματς με την ομάδα από το Κάουνας.

Αυτό είναι το 21ο πρωτάθλημα στην ιστορία της Ζαλγκίρις.

Tα δεκάλεπτα: 20-9, 43-20, 76-36, 92-54

It's so close now! #Zalgiris is in front against Rytas 78-36 after the third quarter of the last game of @betsafeLKL Finals!!! pic.twitter.com/rBtPMuhadT

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 1 Ιουνίου 2019